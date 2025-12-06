1ère Broc’Art d’hiver TEM espace d’art contemporain et son jardin Goviller

1ère Broc’Art d’hiver Samedi 6 décembre, 11h00 TEM espace d’art contemporain et son jardin Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Venez découvrir, rencontrer, chiner avec vos moufles, bonnets et doudounes… Un espace chauffé vous attend avec boissons chaudes et petits encas.

TEM espace d'art contemporain et son jardin 55 Grande-Rue 54330 Goviller Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est Installée dans les 1000m2 d'une ferme lorraine restaurée et son jardin, les œuvres d'une vingtaine d'artistes plasticiens sont mises en scène et en lumières chaque été. Un site insolite avec son jardin de vivaces, son potager et son bassin.

TEM espace d’art contemporain a le plaisir d’annoncer sa 1ère « Broc’Art d’hiver » Une trentaine d’artistes vont se partager les 1000m2 de la galerie (comme vous ne l’avez jamais vue)… broc’art art contemporain

association Trace Et Mouvement