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1ère carte blanche aux professeurs de l’École municipale de musique Chambray-lès-Tours

dimanche 13 décembre 2026 · Chambray-lès-Tours

1ère carte blanche aux professeurs de l’École municipale de musique Chambray-lès-Tours

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
2 Rue Alexandra David Néel
Ville
37170 Chambray-lès-Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Chambray-lès-Tours

1ère carte blanche aux professeurs de l’École municipale de musique

2 Rue Alexandra David Néel Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 11:00:00
fin : 2026-12-13 12:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Découvrez vos professeurs autrement ! Avec les Cartes Blanches, Camille Verger à la guitare et Damien Bernard à la contrebasse vous invitent à partager leur univers musical. Un concert libre, personnel et surprenant, entre passion, complicité et plaisir de jouer !
Gratuit – Réservation obligatoire.
Découvrez vos professeurs autrement ! Avec les Cartes Blanches, Camille Verger à la guitare et Damien Bernard à la contrebasse vous invitent à partager leur univers musical. Un concert libre, personnel et surprenant, entre passion, complicité et plaisir de jouer !
Gratuit – Réservation obligatoire   .

2 Rue Alexandra David Néel Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 83 

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English :

Get to know your teachers in a whole new way! With the “Cartes Blanches” series, Camille Verger on guitar and Damien Bernard on double bass invite you to share in their musical world. A free-spirited, personal, and surprising concert, filled with passion, camaraderie, and the joy of playing!
Free—R

L’événement 1ère carte blanche aux professeurs de l’École municipale de musique Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37

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