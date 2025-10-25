1ÈRE COMPÉTITION DE RICOCHETS AU PONT DU DIABLE Aniane

1ÈRE COMPÉTITION DE RICOCHETS AU PONT DU DIABLE Aniane samedi 25 octobre 2025.

1ÈRE COMPÉTITION DE RICOCHETS AU PONT DU DIABLE

Aniane Hérault

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Pour la première fois, la CCVH vous invite à vivre une journée inédite au cœur du Grand Site du Pont du Diable une grande compétition de ricochet, ce jeu simple et universel qui réveille nos souvenirs d’enfance.

Entre amis, en famille ou en compétition, venez profiter de la beauté du lieu, de la puissance de l’Hérault et de l’atmosphère paisible de ce site naturel exceptionnel.

Pour la première fois, la CCVH vous invite à vivre une journée inédite au cœur du Grand Site du Pont du Diable une grande compétition de ricochet, ce jeu simple et universel qui réveille nos souvenirs d’enfance.

Entre amis, en famille ou en compétition, venez profiter de la beauté du lieu, de la puissance de l’Hérault et de l’atmosphère paisible de ce site naturel exceptionnel.

Programme de la journée:

Compétition intergénérationnelle (binômes enfant 6-16 ans + adulte)

9h-10h Retrait des galets (à l’accueil MDS)

10h-13h Lancers et défis (50 binômes maximum)

13h Remise des récompenses

Jauge 50 binômes / 50 places

Compétition élite (à partir de 16 ans)

13h-14h Retrait des galets (à l’accueil MDS)

14h-17h Lancers et performances (50 participants maximum)

17h Remise des récompenses

Une journée ludique et respectueuse du site:

-Chaque participant disposera de galets en argile non cuite, spécialement façonnés par Argileum, afin de préserver le site naturel du Pont du Diable.

-Les règles sont simples 3 lancers officiels, seul le meilleur est retenu, à condition que le galet rebondisse au moins deux fois.

Récompenses:

Intergénérationnel le binôme avec le meilleur score sera sacré vainqueur.

Élite les gagnants homme et femme décrocheront une place qualificative pour le World Stone Skimming Championship, en Écosse (île d’Easdale) ! ✈️

(transport et logistique non inclus)

Et aussi…

Un village d’animations gratuites sera ouvert à tous les participants et visiteurs jeux, ateliers et activités ludiques à partager en famille.

Une buvette et un espace restauration compléteront cette journée conviviale.

Restauration sur place:

Repas seul

Plat Aligot saucisse 10€

Tourte végétarienne 8€

Menu 15€

Entrée Velouté de butternut

Plat Aligot saucisse ou Tourte végétarienne

Dessert Clafoutis poire

Repli prévu le 1er novembre en cas de météo défavorable. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

For the first time, the CCVH invites you to experience a unique day at the heart of the Grand Site du Pont du Diable: a great ricochet competition, a simple and universal game that awakens our childhood memories.

With friends, family or competitors, come and enjoy the beauty of the site, the power of the Hérault and the peaceful atmosphere of this exceptional natural site.

German :

Zum ersten Mal lädt die CCVH Sie dazu ein, einen ganz neuen Tag im Herzen der Grand Site du Pont du Diable zu erleben: einen großen Wettbewerb im Ricochet, diesem einfachen und universellen Spiel, das unsere Kindheitserinnerungen weckt.

Ob mit Freunden, der Familie oder im Wettkampf, genießen Sie die Schönheit des Ortes, die Kraft des Flusses Hérault und die friedliche Atmosphäre dieser außerge

Italiano :

Per la prima volta, la CCVH vi invita a vivere una giornata unica nel cuore del Grand Site del Pont du Diable: una grande gara di rimbalzo, un gioco semplice e universale che risveglia i nostri ricordi d’infanzia.

Con gli amici, in famiglia o in competizione, venite a godervi la bellezza del sito, la forza dell’Hérault e l’atmosfera tranquilla di questo sito naturale eccezionale.

Espanol :

Por primera vez, el CCVH le invita a vivir una jornada única en el corazón del Grand Site del Pont du Diable: un gran concurso de rebote, un juego sencillo y universal que despierta nuestros recuerdos de infancia.

Con amigos, en familia o en competición, venga a disfrutar de la belleza del lugar, de la fuerza del Hérault y del ambiente apacible de este paraje natural excepcional.

L’événement 1ÈRE COMPÉTITION DE RICOCHETS AU PONT DU DIABLE Aniane a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT