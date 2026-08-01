Informations pratiques

Temple-Laguyon

1ere concentre hivernale des cromagnons

boulodrome Temple-Laguyon Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06

fin : 2027-02-07

Date(s) :

2027-02-06

1ere concentre hivernale au programme repas concert le samedi soir, brunch le dimanche matin. Possibilité d’arriver le vendredi soir, à partir de 17 h, ouverture du bar et restauration sur place le vendredi soir et samedi midi .

boulodrome Temple-Laguyon 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 71 08 26

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English : 1ere concentre hivernale des cromagnons

L’événement 1ere concentre hivernale des cromagnons Temple-Laguyon a été mis à jour le 2026-08-18 par Vézère Périgord Noir