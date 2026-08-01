1ere concentre hivernale des cromagnons Temple-Laguyon
samedi 6 février 2027 · Temple-Laguyon
Informations pratiques
Temple-Laguyon
1ere concentre hivernale des cromagnons
boulodrome Temple-Laguyon Dordogne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06
fin : 2027-02-07
Date(s) :
2027-02-06
1ere concentre hivernale au programme repas concert le samedi soir, brunch le dimanche matin. Possibilité d’arriver le vendredi soir, à partir de 17 h, ouverture du bar et restauration sur place le vendredi soir et samedi midi .
boulodrome Temple-Laguyon 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 71 08 26
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English : 1ere concentre hivernale des cromagnons
L’événement 1ere concentre hivernale des cromagnons Temple-Laguyon a été mis à jour le 2026-08-18 par Vézère Périgord Noir
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