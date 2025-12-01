1ère corrida de Noël Bar-sur-Seine

1ère corrida de Noël

Place de l’ancienne sous-préfecture Bar-sur-Seine Aube

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

La ville de Bar-sur-Seine vous donne rendez-vous pour la 1ère édition de la Corrida de Noël

Dimanche 21 décembre 2025

Rendez-vous dès 15h00 sur le site du calendrier de l’Avent pour l’échauffement des plus jeunes avant la course ‍♀️ dans le centre-ville (départ 15h30)

Rendez-vous dès 16h00 sur le site du calendrier de l’Avent pour l’échauffement des adultes avant la course ‍♀️ dans le centre-ville (départ 16h30)

Un grand merci à l’association Ac Bar Sur Seine et à Vallée de la Forme pour la coordination de cet événement et l’encadrement des échauffements.

La Corrida de Noël sera suivie à 18h00 par l’ouverture de la fenêtre du calendrier de l’Avent.

Dégustation de la saucisse d’hiver à l’occasion du solstice d’hiver.

ℹ️ Inscription manager@bar-sur-seine.fr ou 06.30.01.56.18 .

+33 6 30 01 56 18 manager@bar-sur-seine.fr

