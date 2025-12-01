1ère corrida de Noël Bar-sur-Seine
1ère corrida de Noël Bar-sur-Seine dimanche 21 décembre 2025.
Place de l’ancienne sous-préfecture Bar-sur-Seine Aube
La ville de Bar-sur-Seine vous donne rendez-vous pour la 1ère édition de la Corrida de Noël
Dimanche 21 décembre 2025
Rendez-vous dès 15h00 sur le site du calendrier de l’Avent pour l’échauffement des plus jeunes avant la course ♀️ dans le centre-ville (départ 15h30)
Rendez-vous dès 16h00 sur le site du calendrier de l’Avent pour l’échauffement des adultes avant la course ♀️ dans le centre-ville (départ 16h30)
Un grand merci à l’association Ac Bar Sur Seine et à Vallée de la Forme pour la coordination de cet événement et l’encadrement des échauffements.
La Corrida de Noël sera suivie à 18h00 par l’ouverture de la fenêtre du calendrier de l’Avent.
Dégustation de la saucisse d’hiver à l’occasion du solstice d’hiver.
ℹ️ Inscription manager@bar-sur-seine.fr ou 06.30.01.56.18 .
Place de l’ancienne sous-préfecture Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 30 01 56 18 manager@bar-sur-seine.fr
