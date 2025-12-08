1ère corrida de Saint-Renan Saint-Renan

1ère corrida de Saint-Renan

Piste d’athlétisme Saint-Renan Finistère

Début : 2026-01-11 13:45:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Le club de Saint Renan Athlétisme organise la 1ère édition de la Corrida de Saint Renan

Pour cette première édition, les courses seront chronométrées et organisées sur plusieurs formats dans une ambiance conviviale et un esprit de solidarité.

Les participants sont invités, s’ils le souhaitent, à se déguiser ! Le meilleur déguisement sera récompensé !

L’équipe où l’entreprise est la plus représentée sera également récompensée.

Les 3 premiers de chaque course (hommes et femmes ) seront également récompensés.

Voici les formats de courses

2,5 km ouverte pour les benjamins/benjamines Départ 14 h en même temps que le 5 km

5 km ouverte pour les minimes à Masters (né(e)s avant 2011). Départ 14 h

10 km ouverte pour les cadets à Masters (né(e)s avant 2008). Départ 15 h .

