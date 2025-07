1ère Course de caisse à savon Échenoz-la-Méline

1ère Course de caisse à savon Échenoz-la-Méline dimanche 20 juillet 2025.

1ère Course de caisse à savon

Échenoz-la-Méline Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Date(s) :

2025-07-20

La première course de caisses à savon se tiendra à Échenoz-la-Méline le 20 juillet 2025, de 10h à 18h. Cet événement, ouvert à tous et en entrée libre, proposera une manche du championnat régional ainsi qu’une course folklorique. Une buvette et un point de petite restauration seront disponibles sur place pour les visiteurs. Les inscriptions des participants auront lieu le jour même entre 8h et 9h. Pour toute information complémentaire, il est possible de contacter l’organisation au 06 32 39 51 24. Cette journée s’annonce conviviale et festive, autour de la vitesse, de la créativité et de la bonne humeur. .

Échenoz-la-Méline 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 39 51 24

English : 1ère Course de caisse à savon

German : 1ère Course de caisse à savon

Italiano :

Espanol :

L’événement 1ère Course de caisse à savon Échenoz-la-Méline a été mis à jour le 2025-07-15 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL