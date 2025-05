1ère course de caisse à savon – Esley, 1 juin 2025 10:00, Esley.

Vosges

1ère course de caisse à savon Esley Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01 10:00:00

2025-06-01

Course de caisse à savon à partir de 10h

Restauration/buvette sur place

Info et inscription 06 30 28 41 84

30€ / adulte

20€ / enfant de de 17 ans

Gratuit pour le publicTout public

Esley 88260 Vosges Grand Est +33 6 30 28 41 84

English :

Soapbox race starting at 10 a.m

Food and refreshments on site

Info and registration: 06 30 28 41 84

30? / adult

20? / child under 17

Free for the public

German :

Seifenkistenrennen ab 10 Uhr

Essen und Trinken vor Ort

Infos und Anmeldung: 06 30 28 41 84

30 ? / Erwachsener

20 / Kind unter 17 Jahren

Kostenlos für die Öffentlichkeit

Italiano :

Gara di soapbox a partire dalle 10.00

Cibo e ristoro in loco

Info e iscrizioni: 06 30 28 41 84

30 / adulto

20? / bambino sotto i 17 anni

Gratuito per il pubblico

Espanol :

Carrera de cajas de jabón a partir de las 10 de la mañana

Comida y refrescos in situ

Información e inscripciones: 06 30 28 41 84

30 / adulto

20? / menor de 17 años

Gratis para el público

L’événement 1ère course de caisse à savon Esley a été mis à jour le 2025-05-21 par VOSGES DEVELOPPEMENT