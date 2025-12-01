1ère descente des Pères Noël! Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire
Château de Barbezieux 1914 Av. du 14 Juillet Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
Le Père Noël arrive en grande pompe au Château Barbezieux !
Château de Barbezieux 1914 Av. du 14 Juillet Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 02 68 01
English : 1ère descente des Pères Noël!
Father Christmas is coming in style to the Chateau Barbezieux!
German : 1ère descente des Pères Noël!
Der Weihnachtsmann kommt mit großem Pomp in das Château Barbezieux!
Italiano : 1ère descente des Pères Noël!
Babbo Natale arriva in grande stile a Château Barbezieux!
Espanol : 1ère descente des Pères Noël!
Papá Noel llega por todo lo alto al castillo de Barbezieux
