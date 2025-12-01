1ère descente des Pères Noël! Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire

1ère descente des Pères Noël!

Château de Barbezieux 1914 Av. du 14 Juillet Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Le Père Noël arrive en grande pompe au Château Barbezieux !

English : 1ère descente des Pères Noël!

Father Christmas is coming in style to the Chateau Barbezieux!

German : 1ère descente des Pères Noël!

Der Weihnachtsmann kommt mit großem Pomp in das Château Barbezieux!

Italiano : 1ère descente des Pères Noël!

Babbo Natale arriva in grande stile a Château Barbezieux!

Espanol : 1ère descente des Pères Noël!

Papá Noel llega por todo lo alto al castillo de Barbezieux

