1ére édition Brocante de l’association Boxing club du Valois Crépy-en-Valois
1ére édition Brocante de l’association Boxing club du Valois Crépy-en-Valois dimanche 28 septembre 2025.
1ére édition Brocante de l’association Boxing club du Valois
Crépy-en-Valois Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 07:30:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Grande première !
Le Boxing club du Valois organise sa 1ère brocante !
Dimanche 28 septembre 2025 de 7h30 à 18h
stade gérard de nerval crépy-en-valois
Venez chiner, vendre, flâner…
Animations gratuites initiation à la boxe anglaise de 14h à 17h !
Buvette & restauration sur place
Une journée conviviale, sportive et familiale à ne pas manquer !
Venez nombreux ! .
Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France jen16.yahiaoui@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 1ére édition Brocante de l’association Boxing club du Valois Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-08-06 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois