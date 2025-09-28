1ére édition Brocante de l’association Boxing club du Valois Crépy-en-Valois

1ére édition Brocante de l’association Boxing club du Valois Crépy-en-Valois dimanche 28 septembre 2025.

1ére édition Brocante de l’association Boxing club du Valois

Crépy-en-Valois Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 07:30:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Grande première !

Le Boxing club du Valois organise sa 1ère brocante !

Dimanche 28 septembre 2025 de 7h30 à 18h

stade gérard de nerval crépy-en-valois

Venez chiner, vendre, flâner…

Animations gratuites initiation à la boxe anglaise de 14h à 17h !

Buvette & restauration sur place

Une journée conviviale, sportive et familiale à ne pas manquer !

Venez nombreux ! .

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France jen16.yahiaoui@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 1ére édition Brocante de l’association Boxing club du Valois Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-08-06 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois