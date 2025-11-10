1ère édition de Plumes & Terroir Fête du Poulet du Bourbonnais Moulins
Début : 2025-11-10 18:00:00
fin : 2025-11-10
2025-11-10
Récemment couronné de la deuxième AOP au monde pour un poulet, le poulet du Bourbonnais mérite toute votre attention !
65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes dagois.l@allier-bourbonnais.fr
English :
Recently awarded the second PDO in the world for a chicken, Bourbonnais chicken deserves your full attention!
German :
Das Bourbonnais-Huhn, das kürzlich mit der weltweit zweithöchsten g.U. für ein Huhn gekrönt wurde, verdient Ihre volle Aufmerksamkeit!
Italiano :
Recentemente insignito della seconda DOP al mondo per un pollo, il pollo Bourbonnais merita tutta la vostra attenzione!
Espanol :
Recientemente galardonado con la segunda DOP del mundo para un pollo, ¡el pollo Bourbonnais merece toda su atención!
