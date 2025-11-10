1ère édition de Plumes & Terroir Fête du Poulet du Bourbonnais Moulins

1ère édition de Plumes & Terroir Fête du Poulet du Bourbonnais

65 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-10 18:00:00

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

Récemment couronné de la deuxième AOP au monde pour un poulet, le poulet du Bourbonnais mérite toute votre attention !

65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes dagois.l@allier-bourbonnais.fr

English :

Recently awarded the second PDO in the world for a chicken, Bourbonnais chicken deserves your full attention!

German :

Das Bourbonnais-Huhn, das kürzlich mit der weltweit zweithöchsten g.U. für ein Huhn gekrönt wurde, verdient Ihre volle Aufmerksamkeit!

Italiano :

Recentemente insignito della seconda DOP al mondo per un pollo, il pollo Bourbonnais merita tutta la vostra attenzione!

Espanol :

Recientemente galardonado con la segunda DOP del mundo para un pollo, ¡el pollo Bourbonnais merece toda su atención!

