1ère édition du Roller Tour Musée Verlaine Juniville

1ère édition du Roller Tour Musée Verlaine Juniville dimanche 28 septembre 2025.

1ère édition du Roller Tour

Musée Verlaine 1 rue du Pont Pâquis Juniville Ardennes

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Viens t’élancer, pédaler ou rouler entre amis ou famille Départ et retour du Musée Verlaine Buvette Don libre pour Septembre en or

Musée Verlaine 1 rue du Pont Pâquis Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 6 83 50 70 23

English :

Come and race, pedal or roll with friends or family Departure and return from Musée Verlaine Refreshment bar Free donation for Septembre en or

German :

Komm und schwing dich in die Pedale, tritt in die Pedale oder fahre mit Freunden oder der Familie Abfahrt und Rückkehr vom Verlaine-Museum Getränkeausschank Freie Spende für den Goldenen September

Italiano :

Partenza e ritorno dal Musée Verlaine Bar ristoro Donazione libera per Septembre en o

Espanol :

Salida y regreso desde el museo Verlaine Bar de refrescos Donativo gratuito para Septembre en o

