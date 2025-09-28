1ère édition du Roller Tour Musée Verlaine Juniville
1ère édition du Roller Tour Musée Verlaine Juniville dimanche 28 septembre 2025.
1ère édition du Roller Tour
Musée Verlaine 1 rue du Pont Pâquis Juniville Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Viens t’élancer, pédaler ou rouler entre amis ou famille Départ et retour du Musée Verlaine Buvette Don libre pour Septembre en or
.
Musée Verlaine 1 rue du Pont Pâquis Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 6 83 50 70 23
English :
Come and race, pedal or roll with friends or family Departure and return from Musée Verlaine Refreshment bar Free donation for Septembre en or
German :
Komm und schwing dich in die Pedale, tritt in die Pedale oder fahre mit Freunden oder der Familie Abfahrt und Rückkehr vom Verlaine-Museum Getränkeausschank Freie Spende für den Goldenen September
Italiano :
Partenza e ritorno dal Musée Verlaine Bar ristoro Donazione libera per Septembre en o
Espanol :
Salida y regreso desde el museo Verlaine Bar de refrescos Donativo gratuito para Septembre en o
L’événement 1ère édition du Roller Tour Juniville a été mis à jour le 2025-09-02 par Ardennes Tourisme