1ère édition du Salon des Arts du Feu Bâtiment 25 Limoges

1ère édition du Salon des Arts du Feu

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01

Des étudiants en BUT Techniques de Commercialisation à l’IUT de Limoges, en collaboration avec l’association 25BIS ont crée le Salon des Arts du Feu, qui prendra la forme d’une boutique éphémère.

L’objectif est de mettre en lumière l’héritage culturel des arts du feu, emblématique de Limoges, tout en dynamisant la vie locale. Des artisans y proposeront non seulement la vente de leurs créations mais également des ateliers et démonstrations, ainsi qu’une conférence autour du livre Limoges les Halles , menée par les deux auteurs à partir de 15H30 le samedi.

Inscription conseillée pour la conférence. .

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine association25bis@gmail.com

