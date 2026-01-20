1ère édition du Trail la Boucle du Phare Sibiril
1ère édition du Trail la Boucle du Phare Sibiril samedi 25 avril 2026.
1ère édition du Trail la Boucle du Phare
Port de Moguériec Sibiril Finistère
Organisé par le comité de jumelage Sibiril-Mieussy.
Distance 10 km
Départ à 15h du phare de Moguériec.
Déguisements bienvenus.
En préambule, une course de 2 km pour les enfants déguisés. Départ à 13h pour les enfants. .
Port de Moguériec Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 7 82 16 65 60
