1ère édition du Trail la Boucle du Phare

Port de Moguériec Sibiril Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Organisé par le comité de jumelage Sibiril-Mieussy.

Distance 10 km

Départ à 15h du phare de Moguériec.

Déguisements bienvenus.

En préambule, une course de 2 km pour les enfants déguisés. Départ à 13h pour les enfants. .

Port de Moguériec Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 7 82 16 65 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 1ère édition du Trail la Boucle du Phare Sibiril a été mis à jour le 2026-01-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX