1ère édition ! Festi Dinde

Salle Avel Kerfrolo, route de Colpo Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Accès libre de 16 à 19h marché d’automne, animations pour petits et grands.

Dès 19h, sur réservation dans les commerces de St Jean Brévelay, Plumelec et Bignan banquet dindon à la broche et spectacles, 21h Laurent Chandemerle et 23h Bardix le Gaulois ; 15€ adulte, 5€ enfant. .

Salle Avel Kerfrolo, route de Colpo Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 30 13

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 1ère édition ! Festi Dinde Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2025-10-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE