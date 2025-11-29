1ère édition ! Festi Dinde Saint-Jean-Brévelay
Salle Avel Kerfrolo, route de Colpo Saint-Jean-Brévelay Morbihan
Tarif : – –
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Accès libre de 16 à 19h marché d’automne, animations pour petits et grands.
Dès 19h, sur réservation dans les commerces de St Jean Brévelay, Plumelec et Bignan banquet dindon à la broche et spectacles, 21h Laurent Chandemerle et 23h Bardix le Gaulois ; 15€ adulte, 5€ enfant. .
Salle Avel Kerfrolo, route de Colpo Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 30 13
