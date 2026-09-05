1ère édition olympiade -Challenge Jean-Paul MOUTON Stade René Montagnon Génissieux
samedi 5 septembre 2026 · Stade René Montagnon · Génissieux
Informations pratiques
Génissieux
1ère édition olympiade -Challenge Jean-Paul MOUTON
Stade René Montagnon 275 Route des Chasses Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
1ER CHALLENGE JEAN-PAUL MOUTON
C’est avec beaucoup d’émotion et de plaisir que nous vous donnons rendez-vous pour une après-midi placée sous le signe du sport, du partage, de la convivialité et de l’intergénérationnel, en hommage à Jean-Paul Mouton.
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Stade René Montagnon 275 Route des Chasses Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 00 54 73 md.sportevents26@gmail.com
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English :
1ST JEAN-PAUL MOUTON CHALLENGE:
It is with great emotion and pleasure that we invite you to join us for an afternoon dedicated todedicated to sports, sharing, camaraderie, and intergenerational connection, in honor of Jean-Paul Mouton.
L’événement 1ère édition olympiade -Challenge Jean-Paul MOUTON Génissieux a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme
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