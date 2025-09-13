1ère édition salon du livre Editions du Flair Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère

1ère édition salon du livre Editions du Flair Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère samedi 13 septembre 2025.

1ère édition salon du livre Editions du Flair

Cité de la Chaussure 36 place Jean Jaurès Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Salon du romans…venez à la rencontre des auteurs !

.

Cité de la Chaussure 36 place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 92 68 09

English :

Salon du romans…come and meet the authors!

German :

Salon du romans…treffen Sie die Autoren!

Italiano :

Salon du romans… venite a conoscere gli autori!

Espanol :

Salon du romans… ¡venga a conocer a los autores!

L’événement 1ère édition salon du livre Editions du Flair Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-13 par Valence Romans Tourisme