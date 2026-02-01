1ère Exposition temporaire à la Maison de la Nature et du Tourisme Les mines, des vies pour le fer Maison de la Nature et du Tourisme Hettange-Grande

1ère Exposition temporaire à la Maison de la Nature et du Tourisme Les mines, des vies pour le fer

Une 1ère exposition temporaire à la Maison de la Nature et du Tourisme !

La Maison de la Nature et du Tourisme de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs accueille sa première exposition temporaire, intitulée Les Mines, des Vies pour le Fer , en partenariat avec le Musée des Mines de Fer de Neufchef. Plongez dans l’univers des mineurs de Moselle, ces hommes qui pendant des décennies ont extrait la minette, ce minerai de fer lorrain déposé par la mer il y a des millions d’années.

Dans le cadre de son cycle consacré à la géologie, la Maison de la Nature et du Tourisme invite le public à découvrir comment l’exploitation des mines de fer a marqué le territoire, façonné son paysage industriel et bouleversé la vie de centaines de personnes. Des milliers de mineurs ont travaillé sur les sites de Hettange-Grande, Entrange et Volmerange-les-Mines, contribuant à la prospérité économique et aux mutations démographiques de la région.Tout public

Maison de la Nature et du Tourisme 1 Allée Renevier Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 48 05 mnt@cc-ce.com

A 1st temporary exhibition at the Maison de la Nature et du Tourisme!

The Maison de la Nature et du Tourisme of the Communauté de Communes de Cattenom et Environs is hosting its first temporary exhibition, entitled Les Mines, des Vies pour le Fer , in partnership with the Musée des Mines de Fer de Neufchef. Immerse yourself in the world of Moselle miners, the men who for decades extracted minette, the Lorraine iron ore deposited by the sea millions of years ago.

As part of its geology series, the Maison de la Nature et du Tourisme invites the public to discover how iron mining shaped the region, its industrial landscape and the lives of hundreds of people. Thousands of miners worked at the Hettange-Grande, Entrange and Volmerange-les-Mines sites, contributing to the economic prosperity and demographic changes of the region.

