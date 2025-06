1ère fabrique des costumes et/ou accessoires des créatures aquatiques Jardin des Acacias Nanterre 7 juillet 2025 15:00

Atelier gratuit et ouvert à tous·es.

Pour cette série de 3 ateliers les publics seront accompagnés dans la fabrication des costumes. Les artistes mettrons à disposition des matériaux (plastazote, laine, tissus, fils de fer, peinture, etc.) et des outils (pistolet à colle chaude, agrafeuse, pinces, etc.) pour que chacun aboutisse à son idée de créature.

Les participant·e·s pourront mettrons en scène leur personnage dans l’espace urbain du quartier et le mettront aussi en mouvement. Où vit-il ? Dans un recoin, entre 2 bâtiments, dans un city stade ? Comment il découvre et sort-il de son milieu ? Que va-t-il découvrir ? Comment se déplace t-il ? Comment réagit-il à son nouveau milieu ? etc. Cette phase sera accompagnée par les artistes du collectif et un·e photographe. Pour chacun des personnages, des tirages photographiques seront sélectionnés..

Jardin des Acacias 79 rue Lannes 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Chemin de l’Île Hauts-de-Seine Île-de-France +33 6 98 09 61 99 http://www.lesplastikeuses.fr https://www.instagram.com/lesplastikeuses_/?next=%2F Le Jardin des Acacias est le lieu choisi depuis plusieurs années pour accueillir une Terrasse d’été, organisée par la ville de Nanterre et en partenariat avec tous les acteurs du quartier. Transport en commun et parking à proximité. Accès piéton.

