1ere Fête de l’Artisanat et de la dans de salon – Genac-Bignac 21 juin 2025 10:00

Charente

1ere Fête de l’Artisanat et de la dans de salon Salle des fêtes Genac-Bignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

21 juin Genac de 10h à 18h Dans’ et Tournez 16 et DCVB présentent leur 1ere Fête de l’Artisanat et de la Danse de Salon. Entrée libre

Salle des fêtes

Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine veronique.grillard16@gmail.com

English :

june 21 Genac from 10am to 6pm: Dans’ et Tournez 16 and DCVB present their 1st Fête de l’Artisanat et de la Danse de Salon. Free admission

German :

21. Juni Genac von 10 bis 18 Uhr: Dans’ et Tournez 16 und DCVB präsentieren ihr 1. Fest des Kunsthandwerks und des Standardtanzes. Freier Eintritt

Italiano :

21 giugno Genac dalle 10.00 alle 18.00: Dans’ et Tournez 16 e DCVB presentano la 1° Festa dell’Artigianato e della Danza di Salon. Ingresso libero

Espanol :

21 de junio Genac de 10.00 a 18.00 h: Dans’ et Tournez 16 y DCVB presentan su 1ª Fiesta de la Artesanía y la Danza de Salón. Entrada gratuita

