1ÈRE FÊTE DE LVIVRE VAL VER DIO Lunas 22 juin 2025 07:00

Hérault

1ÈRE FÊTE DE LVIVRE VAL VER DIO Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

1ère fête de Val Ver Dio.

9h30 départ à dio par la visite du hameau de l’église et du castel viel.

11h visite du château (8€)

Repas partagé à Valquières avec exposition de producteurs et artisans.

Balade dans la châtaigneraie à Vernazoubres avec pause thé/café à la Frayssine. Puis visite du Domaine de Prades, et pour terminer Apéro concert. Informations au 06 73 72 73 63

1ère fête de Val Ver Dio.

9h30 départ à dio par la visite du hameau de l’église et du castel viel.

11h visite du château (8€)

Repas partagé à Valquières avec exposition de producteurs et artisans.

Balade dans la châtaigneraie à Vernazoubres avec pause thé/café à la Frayssine. Puis visite du Domaine de Prades, et pour terminer Apéro concert. Informations au 06 73 72 73 63 .

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 73 72 73 63

English :

1st Val Ver Dio festival.

9:30am: dio start with a visit to the hamlet of the church and the castel viel.

11am: visit to the castle (8?)

Shared meal at Valquières with exhibition of producers and craftsmen.

Stroll through the chestnut grove at Vernazoubres with a tea/coffee break at La Frayssine. Then a visit to the Domaine de Prades, followed by an aperitif concert. Information on 06 73 72 73 63

German :

1. Fest von Val Ver Dio.

9.30 Uhr: Start in Dio mit einer Besichtigung des Weilers der Kirche und des Castel Viel.

11 Uhr: Besuch des Schlosses (8?)

Gemeinsames Mittagessen in Valquières mit Ausstellung von Erzeugern und Handwerkern.

Spaziergang durch die Kastanienwälder in Vernazoubres mit Tee-/Kaffeepause in La Frayssine. Anschließend Besuch der Domaine de Prades und zum Abschluss Apéro Concert. Informationen unter 06 73 72 73 63

Italiano :

1° Festa della Val Ver Dio.

9.30: partenza a dio con visita alla frazione della chiesa e al castel viel.

ore 11.00: visita al castello (8?)

Pranzo condiviso a Valquières con esposizione di produttori e artigiani.

Passeggiata nel castagneto di Vernazoubres con pausa tè/caffè a La Frayssine. Poi una visita al Domaine de Prades, seguita da un concerto aperitivo. Per maggiori informazioni, chiamare il numero 06 73 72 73 63

Espanol :

1ª fiesta de Val Ver Dio.

9h30: salida en dio con visita a la aldea de la iglesia y al castel viel.

11h: visita al castillo (8?)

Comida compartida en Valquières con exposición de productores y artesanos.

Paseo por el castañar de Vernazoubres con pausa para el té/café en La Frayssine. A continuación, visita al Domaine de Prades, seguida de un aperitivo-concierto. Para más información, llame al 06 73 72 73 63

L’événement 1ÈRE FÊTE DE LVIVRE VAL VER DIO Lunas a été mis à jour le 2025-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB