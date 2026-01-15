1ère fête de Wassail Verger conservatoire Avallon
dimanche 8 février 2026.
1ère fête de Wassail
Verger conservatoire Ruelle du Rempart Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
L’association Avallon avec 2 ailes, s’envole vous propose la 1ère fête du Wassail au Verger Conservatoire.
14h30 Cortège chantant (départ depuis les Terreaux Vauban)
15h-17h30 Animations sur le site avec contes et récits, tablée gourmande, chants collectifs, échanges culturels, boutique éphémères
Wassail. Tradition anglo-saxonne. Waes + Hael = à Votre santé !
Honorer les pommiers. Boire du jus de pomme ou du cidre chaud épicé. Au coeur de l’hiver se retrouver, chanter, rire, s’amuser. .
Verger conservatoire Ruelle du Rempart Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté avallonavec2ailes@gmail.com
