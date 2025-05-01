1ère Journée de l’Éducation à la bientraitance animale par les Paysans et Artisans en Pays de Millau Siège Association Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel du Pays de Millau Millau

1ère Journée de l’Éducation à la bientraitance animale par les Paysans et Artisans en Pays de Millau Mercredi 25 mars 2026, 14h00 Siège Association Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel du Pays de Millau Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T14:00:00 – 2026-03-25T17:00:00

Fin : 2026-03-25T14:00:00 – 2026-03-25T17:00:00

L’association Sauvegarde du Patrimoine culturel immateriel du Pays de Millau

L’association SPCIPM, est l’association officielle porteuse de la candidature sur la liste du Patrimoine culturel immateriel de l’UNESCO de « les savoir-faire liés à la Ganterie en Pays de Millau : l’élevage pastoral traditionnel, la connaissance et transformation des matières naturelles, l’art de confectionner le gant ».

Objectifs de cette journée :

Éduquer le grand public à la bientraitrance animale est un enjeu crucial à échelle des 17 objectifs du développement durable. Cette journée est une initiative de l’Association Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel du Pays de Millau [ SPCIPM] en partenariat avec les collectivités et les associations d’éleveurs ovins qui mènent de très nombreuses actions sur le sujet.

Rappel Historique et enjeux de l’évènement :

Depuis le XIIIème siècle, des éleveurs, soigneurs fournissent des matières premières naturelles aux mégissiers, tanneurs, gantiers du Pays de Millau. Tous sont unanimes : un animal heureux, un éleveur heureux. La peau de l’animal qui deviendra cuir est un déchet qu’il est nécessaire de recycler. Contre toutes idées reçues, l’animal n’est jamais tué pour sa peau ou sa laine mais parce qu’il est voué à la nourriture humaine ou arrive en fin de vie.

Dans la perspective de sensibiliser les jeunes à ces pratiques, l’Association Sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel du Pays de Millau qui intégre les fédérations nationales et territoriales ovines mais également les organisations telles que Alliance France Cuir et France Industries Créatives, inaugure le mercredi 25 mars 2026 la première journée de l’Éducation à la bientraitrance animale enseignée par les paysans et artisans du Pays de Millau.

Partage avec les Jeunes générations :

A cette occasion, Olivier Fabre, président de Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immateriel du Pays de Millau [ SPCIPM] Nadia Bédar, directrice de la candidature, iniateurs de cette journée avec les représentants des filières, Michèle Boudoin, Présidente de la Férédéation Nationale Ovine et vice-présidente de SPCIPM, Jérôme Faramond, président de l’APLBR, Jérôme Redoules, président de Agno Intepro, Frank Boelhy, Président de France Industries Créatives, Béatrice Weirich, ingénieure agronome et secrétaire générale de SPCIPM, partageront les grands travaux initiés et menés par les paysans sur le sujet et remettront des supports pédagogiques.

La liste des exploitations agricoles qui ouvriront leurs portes au jeune public notamment aux élèves d’établissements agricoles, sera anoncée 5 semaines avant l’événement sur le site internet de l’Association SPCIPM.

Une partie de cette journée sera organisée sur le principe des petits-tabliers du gantiers organisés lors des journées europénnes du Patrimoine par SPCIPM, la Mairie de Millau, la Commaunuté de Communes Millau Grands Causses, la Région Occitanie en savoir plus avec ce film :

https://www.youtube.com/watch?v=r6GHvaGeBoshttps://www.youtube.com/watch?v=r6GHvaGeBos

Siège Association Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel du Pays de Millau 17 avenue de la Republique, Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie https://www.patrimoinevivantdupaysdemillau.org/fr-fr/ [{« link »: « https://www.patrimoinevivantdupaysdemillau.org/fr-fr/ »}, {« data »: {« author »: « PATRIMOINE VIVANT DU PAYS DE MILLAU », « cache_age »: 86400, « description »: « Deuxiu00e8me u00e9dition de lu2019opu00e9ration u00ab des petits tabliers du gantier, levez les yeux! u00bb organisu00e9 par lu2019association Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatu00e9riel du Pays de Millau u00e0 la Maison de ma ru00e9gion avec 100 enfants de Millau dans le cadre des Journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine. Pru00e9sentation de nos savoir-faire locaux, de lu2019agro-pastoralisme u00e0 la transformation des matiu00e8res naturelles, u00e0 lu2019art de confectionner le gant et des liens fort qui unissent notre territoire avec le rugby. Cu2019u00e9tait un moment fort pour nos enfants !nnMerci aux u00e9coles de Millau, de Saint Felix de Sorgues et de Saint Rome de Cernon. Merci u00e0 la Maison de ma Ru00e9gion Millau, u00e0 Madame la Maire Emmanuelle Gazel, u00e0 Julien Hanchir, u00e0 Alexandre Vialette, u00e0 Serge Secail, Lucie Heran, u00e0 la Mu00e9gisserie Richard, Maguelone, Elise Coste, u00e0 Olivier Fabre, pru00e9sident de l’association SPCIPM et Nadia Bedar, directrice de candidature.nnDroit u00e0 l’image Association SPCIPM – ru00e9alisation par Pascal Marty Millau Communication 2023 », « type »: « video », « title »: « Les petits tabliers du gantier, levez les yeux! u00e0 Millau », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/r6GHvaGeBos/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=r6GHvaGeBos », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWzC5eAC7-gB0Od1o4egkyQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=r6GHvaGeBos »}]

**Éduquer le grand public à la bientraitrance animale est un enjeu crucial à échelle des 17 objectifs du développement durable. Cette journée est une initiative de l’Association Sauvegarde du du Pays…

© Association Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel du Pays de Millau – Greg Alric