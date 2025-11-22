1ère journée généalogique du Nord Charente Salle socio culturelle Courcôme

1ère journée généalogique du Nord Charente

Salle socio culturelle Rue des écoles Courcôme Charente

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Des bénévoles vous recevront pour vous apporter leurs conseils afin de débuter ou compléter votre généalogie.

Salle socio culturelle Rue des écoles Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine age-contact@genea16.net

English :

Volunteers are on hand to offer advice on starting or completing your genealogy.

German :

Freiwillige Helfer empfangen Sie, um Ihnen Ratschläge zu geben, wie Sie Ihre Genealogie beginnen oder vervollständigen können.

Italiano :

I volontari saranno a disposizione per dare consigli su come iniziare o completare la propria genealogia.

Espanol :

Habrá voluntarios a su disposición para asesorarle sobre cómo iniciar o completar su genealogía.

L’événement 1ère journée généalogique du Nord Charente Courcôme a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Destination Nord Charente