1ère journée généalogique du Nord Charente Salle socio culturelle Courcôme
1ère journée généalogique du Nord Charente Salle socio culturelle Courcôme samedi 22 novembre 2025.
1ère journée généalogique du Nord Charente
Salle socio culturelle Rue des écoles Courcôme Charente
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Des bénévoles vous recevront pour vous apporter leurs conseils afin de débuter ou compléter votre généalogie.
Salle socio culturelle Rue des écoles Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine age-contact@genea16.net
English :
Volunteers are on hand to offer advice on starting or completing your genealogy.
German :
Freiwillige Helfer empfangen Sie, um Ihnen Ratschläge zu geben, wie Sie Ihre Genealogie beginnen oder vervollständigen können.
Italiano :
I volontari saranno a disposizione per dare consigli su come iniziare o completare la propria genealogia.
Espanol :
Habrá voluntarios a su disposición para asesorarle sobre cómo iniciar o completar su genealogía.
