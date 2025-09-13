1ÈRE JOURNÉE NATIONALE DES ATELIERS D’ARTISTES ATELIER DE L’ILINX ELISE EID Plaissan

1ÈRE JOURNÉE NATIONALE DES ATELIERS D’ARTISTES ATELIER DE L’ILINX ELISE EID

1 allée des peupliers Plaissan Hérault

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Pour la première fois à l’échelle nationale, les Journée Nationale des Ateliers d’Artistes, un événement solidaire, pédagogique et facilitateur en faveur de la visibilité des artistes.

Pour cet événement, rendez-vous à l’Atelier de l’ilinx Elise Eid.

Peintures, dessins, collages …

Possibilité de venir hors horaires sur rendez-vous au 0625808131 ou ilinxatelier@gmail.com .

1 allée des peupliers Plaissan 34230 Hérault Occitanie

English :

For the first time on a national scale, the Journée Nationale des Ateliers d’Artistes (National Artists’ Workshops Day), an event that supports, educates and facilitates the visibility of artists.

For this event, join us at the Atelier de l’ilinx Elise Eid.

Paintings, drawings, collages…

German :

Zum ersten Mal findet auf nationaler Ebene die Journée Nationale des Ateliers d’Artistes statt, eine solidarische, pädagogische und erleichternde Veranstaltung zur Förderung der Sichtbarkeit von Künstlern.

Für diese Veranstaltung treffen Sie sich im Atelier der Ilinx Elise Eid.

Gemälde, Zeichnungen, Collagen …

Italiano :

Per la prima volta su scala nazionale, la Journée Nationale des Ateliers d’Artistes (Giornata Nazionale degli Atelier d’Artista) è un evento di solidarietà, educazione e facilitazione per promuovere la visibilità degli artisti.

Unitevi a noi nell’Atelier de l’ilinx Elise Eid.

Dipinti, disegni, collage…

Espanol :

Por primera vez a escala nacional, la Journée Nationale des Ateliers d’Artistes (Jornada Nacional de Talleres de Artistas) es un acontecimiento de solidaridad, educación y facilitación para promover la visibilidad de los artistas.

Únase a nosotros en el Atelier de l’ilinx Elise Eid.

Pinturas, dibujos, collages…

