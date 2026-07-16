1ère Marche Gourmande Semi-nocturne Rue de l’Abbaye Sablonceaux
samedi 8 août 2026 · Rue de l'Abbaye · Sablonceaux
Informations pratiques
Sablonceaux
1ère Marche Gourmande Semi-nocturne
Rue de l’Abbaye Abbaye Sablonceaux Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Plus de 12 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
1ère marche gourmande semi-nocturne de Sablonceaux organisée par l’association Les Irréductibles de la Fléchette .
.
Rue de l’Abbaye Abbaye Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 26 12 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sablonceaux’s 1st Semi-Evening Gourmet Walk, organized by the association Les Irréductibles de la Flèche.
L’événement 1ère Marche Gourmande Semi-nocturne Sablonceaux a été mis à jour le 2026-07-16 par Royan Atlantique
À voir aussi à Sablonceaux (Charente-Maritime)
- Un Violon sur la Ville Noëmi Waysfeld chante Barbara Sablonceaux 30 juillet 2026
- Jeudis Musicaux 2026 Quatuor Éphémère route de l’Abbaye Sablonceaux 10 septembre 2026