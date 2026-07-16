1ère Marche Gourmande Semi-nocturne Rue de l’Abbaye Sablonceaux

Informations pratiques

Sablonceaux

1ère Marche Gourmande Semi-nocturne

Rue de l’Abbaye Abbaye Sablonceaux Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Plus de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

1ère marche gourmande semi-nocturne de Sablonceaux organisée par l’association Les Irréductibles de la Fléchette .

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Rue de l’Abbaye Abbaye Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 26 12 16

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English :

Sablonceaux’s 1st Semi-Evening Gourmet Walk, organized by the association Les Irréductibles de la Flèche.

L’événement 1ère Marche Gourmande Semi-nocturne Sablonceaux a été mis à jour le 2026-07-16 par Royan Atlantique