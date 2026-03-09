1ère puces de mer à Landévennec

Port Maria Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

L’ADPL association des Plaisanciers de LANDÉVENNEC organise pour la première fois cette année, le dimanche 3 mai 2026, des Puces de mer à LANDÉVENNEC, Port Maria.

Les emplacements de 5 mètres, indivisibles, sont limités à une trentaine et seront à réserver au moyen d’un bulletin à demander, accompagné d’un chèque de 10 €. Les premiers inscrits seront les premiers servis.

Cette journée sera l’occasion de vendre, d’échanger ou d’acheter du matériel nautique, matériel de pêche, équipements de sécurité, accastillage, vêtements de mer et objets liés au monde maritime, dans une ambiance conviviale sur le port.

Un stand sera dédié à notre association pour mieux faire connaître nos activités et présenter les tableaux des tailles à respecter en 2026 relatifs aux poissons et coquillages, crustacés etc

Une animation matelotage est prévue.

La société CAP AU LARGE ( l’ostréiculteur qui exploite ses concessions sur Landévennec ) sera également sur le site et nous présentera ses activités et celles de sa maison mère, les huîtres KRYSTALE.

Les puces de mer de l’ADPL bénéficient de l’aide logistique de l’Amicale de l’Aulne, organisatrice du Vide grenier estival de Landévennec.

L’accueil des exposants se fera le dimanche entre 07h00 et 8h00 pour le déchargement et entre 18h00 et 19h00 pour le rechargement.

Places limitées Emplacements uniquement extérieurs 10€00 les 5 mètres linéaires indivisibles, étals non fournis.

Bulletin d’inscription à retourner obligatoirement accompagné d’un chèque de 10 € libellé à l’ordre de L’ADPL. .

Port Maria Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 6 88 53 10 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 1ère puces de mer à Landévennec

L’événement 1ère puces de mer à Landévennec Landévennec a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime