1ère Randonnée de l’Été – Saint-Germain-de-Salles, 22 juin 2025 08:30, Saint-Germain-de-Salles.

Allier

1ère Randonnée de l’Été Départ de la Chaume Billard Saint-Germain-de-Salles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 08:30:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Partez à l’aventure ! La 1ère Randonnée de l’Été propose 2 parcours 7 km (3€) ou 14 km (6€). Venez nombreux !

Départ de la Chaume Billard

Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 99 62 44

English :

Set off on an adventure! The 1st Randonnée de l’Été offers 2 routes: 7 km (3?) or 14 km (6?). Come one, come all!

German :

Stürzen Sie sich ins Abenteuer! Die 1. Sommerwanderung bietet zwei Strecken: 7 km (3?) oder 14 km (6?). Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Partite all’avventura! La 1° Randonnée de l’Été offre 2 percorsi: 7 km (3?) o 14 km (6?). Venite uno, venite tutti!

Espanol :

¡Lánzate a la aventura! La 1ª Randonnée de l’Été propone 2 recorridos: 7 km (3?) o 14 km (6?). ¡Venga uno, vengan todos!

