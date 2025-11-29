1ère remise du prix littéraire ‘Les écritures du courage Jean et Marguerite Carbonare Dieulefit’

La Halle Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

.

La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 96 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 1ère remise du prix littéraire ‘Les écritures du courage Jean et Marguerite Carbonare Dieulefit’ Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux