1ÈRE RENCONTRE AUTOUR DU PROJET ARTISTIQUE DES  COFFRETS D’ART  Saint-André-de-Sangonis

1ÈRE RENCONTRE AUTOUR DU PROJET ARTISTIQUE DES COFFRETS D’ART

Cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

C’est une balade dans les rues de Cadaquès que l’inspiration de ce nouveau projet participatif a vu le jour.

Les habitants de Saint-André-de-Sangonis ont décidé d’utiliser les portes des coffrets de leurs compteurs d’eau ou d’électricité et de leurs boites aux lettres comme supports de tableaux de leur composition.

La Sauce souhaite rendre cette démarche accessible à tous.tes et en faire une occasion d’échanges et de rencontres.

C’est pourquoi ils organisent des ateliers, avec le concours d’artistes de Saint-André qui vous aideront à réaliser les dessins et peintures dont vous souhaitez orner vos compteurs.

Vous êtes curieux, intéressé ? Venez les rencontrer pour échanger. .

Cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 08 26 61 18 lasaucestandre@gmail.com

English :

The inspiration for this new participatory project came from a stroll through the streets of Cadaquès.

The residents of Saint-André-de-Sangonis decided to use the doors of their water or electricity meter boxes and letterboxes as supports for paintings of their own composition.

German :

Die Inspiration für dieses neue partizipative Projekt entstand bei einem Spaziergang durch die Straßen von Cadaquès.

Die Einwohner von Saint-André-de-Sangonis haben beschlossen, die Türen ihrer Strom- und Wasserzähler und Briefkästen als Träger für selbst gemalte Bilder zu verwenden.

Italiano :

L’ispirazione per questo nuovo progetto partecipativo è nata da una passeggiata per le strade di Cadaquès.

Gli abitanti di Saint-André-de-Sangonis hanno deciso di utilizzare le porte delle cassette dei contatori dell’acqua o dell’elettricità e le cassette delle lettere come supporto per dipinti di loro composizione.

Espanol :

La inspiración para este nuevo proyecto participativo surgió de un paseo por las calles de Cadaquès.

Los vecinos de Saint-André-de-Sangonis decidieron utilizar las puertas de sus cajas de contadores de agua o electricidad y buzones como soportes para cuadros de su propia composición.

