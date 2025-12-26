1ère réunion Récup’art 2026, Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

1ère réunion Récup’art 2026

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Réunion d’information organisée au tiers-lieu La Papote à Saint-Sulpice-les-Feuilles autour du projet Récup’Art 2026.

Cette rencontre présente la deuxième édition du projet artistique participatif, consacré à la création d’œuvres à partir d’objets de récupération, sur le thème Détournement du fil . Le projet prévoit des temps de rencontres et une exposition des œuvres en septembre 2026. .

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 06 69

