1ère soirée concert apéro partagé années 80 Meulles Epicerie Livarot-Pays-d’Auge

1ère soirée concert apéro partagé années 80 Meulles Epicerie Livarot-Pays-d’Auge samedi 16 août 2025.

1ère soirée concert apéro partagé années 80 Meulles

Epicerie 2070 route de Meulles Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 18:00:00

fin : 2025-08-16 22:00:00

Date(s) :

2025-08-16

1ère soirée concert apéro partagé années 80 organisée par l’association La Vache qui Meulles le samedi 16 août de 18h00 à 22h00 à l’épicerie de Meulles .

1ère soirée concert apéro partagé années 80 organisée par l’association La Vache qui Meulles le samedi 16 août de 18h00 à 22h00 à l’épicerie de Meulles.

Soirée animée par le groupe Le Vélo.

Au programme années 80, funk, jazz et pop anglaise.

Quiche, salade, tarte … Apportez ce que vous voulez partager !!!

Rendez-vous à l’espace terrasse de l’épicerie. .

Epicerie 2070 route de Meulles Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie epiceriemeulles@gmail.com

English : 1ère soirée concert apéro partagé années 80 Meulles

1st evening concert shared aperitif 80s organized by the association La Vache qui Meulles Saturday, August 16 from 18:00 to 22:00 at the grocery Meulles.

German : 1ère soirée concert apéro partagé années 80 Meulles

der Verein La Vache qui Meulles organisiert am Samstag, dem 16. August, von 18.00 bis 22.00 Uhr im Lebensmittelgeschäft von Meulles den ersten gemeinsamen Konzertabend mit Aperitif der 80er Jahre.

Italiano :

1° Concerto aperitivo condiviso anni ’80 organizzato dall’associazione La Vache qui Meulles sabato 16 agosto dalle 18.00 alle 22.00 presso il negozio di alimentari di Meulles.

Espanol :

1er concierto aperitivo compartido de los años 80 organizado por la asociación La Vache qui Meulles el sábado 16 de agosto de 18.00 a 22.00 h en la tienda de ultramarinos de Meulles.

L’événement 1ère soirée concert apéro partagé années 80 Meulles Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Lisieux Normandie Tourisme