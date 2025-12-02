1ères Traces LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre
1ères Traces LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre mercredi 25 février 2026.
1ères Traces
LA MONGIE Départ au pied des pistes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 08:15:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Sortie encadrée par les pisteurs sur la piste du Béarnais.
Réservation au Point Info Domaine Skiable la veille avant 16h.
8 personnes maximum.
LA MONGIE Départ au pied des pistes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie pids.mongie@tourmalet.fr
English :
Outing supervised by ski patrollers on the Béarnais piste.
Reservations at the Ski Area Info Point by 4pm the day before.
maximum 8 people.
