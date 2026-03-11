1h de Pilates suivie d’1h de détente au sauna, hammam et jacuzzi. Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Sur réservation
Profitez d’1h de Pilates suivie d’1h de détente au sauna, hammam et jacuzzi au centre aquatique l’O’des Sucs. 2 horaires proposés de 17h à 19h et de 18h30 à 20h30. Sur réservation à l’accueil du centre aquatique ou sur leur site internet.
Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63
English :
Enjoy 1h of Pilates followed by 1h of relaxation in the sauna, hammam and jacuzzi at the O’des Sucs aquatic center. 2 times available: from 5pm to 7pm and from 6:30pm to 8:30pm. Reservations required at the aquatic center reception desk or on their website.
