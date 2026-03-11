1h de Pilates suivie d’1h de détente au sauna, hammam et jacuzzi. Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux

1h de Pilates suivie d’1h de détente au sauna, hammam et jacuzzi.

Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Sur réservation

Date :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Profitez d’1h de Pilates suivie d’1h de détente au sauna, hammam et jacuzzi au centre aquatique l’O’des Sucs. 2 horaires proposés de 17h à 19h et de 18h30 à 20h30. Sur réservation à l’accueil du centre aquatique ou sur leur site internet.

Centre aquatique L'O' des sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63

English :

Enjoy 1h of Pilates followed by 1h of relaxation in the sauna, hammam and jacuzzi at the O’des Sucs aquatic center. 2 times available: from 5pm to 7pm and from 6:30pm to 8:30pm. Reservations required at the aquatic center reception desk or on their website.

L’événement 1h de Pilates suivie d’1h de détente au sauna, hammam et jacuzzi. Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire