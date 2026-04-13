1h pour comprendre…la défense de l’UE – 16/04/26, Europa Expérience, Paris

1h pour comprendre…la défense de l’UE – 16/04/26 Jeudi 16 avril, 18h30 Europa Expérience

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00

Dans un nouvel ordre international qui voit la force s’imposer sur le droit, comment les Européens s’organisent-ils pour renforcer leurs capacités militaires et coordonner une industrie de défense.

Quelles sont les relations entre l’UE et l’OTAN, sous la menace d’un désengagement américain ?

Qu’est-ce que la politique de sécurité et de défense commune ?

Une heure pour bien comprendre les rôles et missions de chacun, entre UE et Etats membres, dans un contexte mondial instable et de soutien fort à l’Ukraine.

L’événement, ouvert à tous, se déroulera le 16 avril 2026 à Europa Expérience.

Europa Expérience 28 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ensemble.eu/fr/event/1h-pour-comprendre-defense-europeenne-44190/register »}]

Cet événement portera sur l’analyse des stratégies de défense européenne et des relations UE‑OTAN dans un contexte mondial instable. Conférence Europe