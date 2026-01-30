1H pour comprendre son ado

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Essayons de comprendre nos Ados en 1 Heure. En vrai ça va être une pure dinguerie !

Un stand Up à voir en famille, dans lequel nous étudierons l’Ado, ce petit être tout mignon qui peut se

transformer en Hulk à la moindre contrariété.

Attention les boomers en prendront aussi pour leur grade !

Les auteurs, sont eux-mêmes papas d’Ados, et à priori ces derniers les inspirent puisqu’on leur doit, en

autres le succès Les Adoleschiants. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 1H pour comprendre son ado Mutzig a été mis à jour le 2026-01-30 par Le Dôme de Mutzig