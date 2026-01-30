1H pour comprendre son ado Mutzig
1H pour comprendre son ado
Début : Dimanche 2026-03-15 16:00:00
2026-03-15
Essayons de comprendre nos Ados en 1 Heure. En vrai ça va être une pure dinguerie !
Un stand Up à voir en famille, dans lequel nous étudierons l’Ado, ce petit être tout mignon qui peut se
transformer en Hulk à la moindre contrariété.
Attention les boomers en prendront aussi pour leur grade !
Les auteurs, sont eux-mêmes papas d’Ados, et à priori ces derniers les inspirent puisqu’on leur doit, en
autres le succès Les Adoleschiants. .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20
