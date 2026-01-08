1H22 avant la fin Val de Vray Sillé-le-Guillaume

1H22 avant la fin

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

1h22 avant la fin Comédie délirante et absurde par le Théâtre de L’Acthalia

1h22 avant la fin

de Matthieu Delaporte

Jean-Pierre PICHON Philippe Corbé

Lydie DODIN

Mise en scène Evelyne Perlinski

Réservations 06 10 53 38 40

Bertrand a tout prévu, tout organisé. C’est le jour J. Alors qu’il s’apprête à faire le grand saut, on frappe à sa porte. Il hésite mais finit par ouvrir. Un homme avec une moustache et un pistolet est là pour le tuer. Pas facile de mettre fin à ses jours quand on cherche à vous assassiner.

Une comédie délirante et absurde, subtil alliage de profondeur et d’humour par l’auteur de la pièce Le prénom . .

Val de Vray 1 rue de l'Eglise Sillé-le-Guillaume 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40 acthalia@hotmail.fr

English :

1h22 avant la fin (1h22 before the end) absurd comedy by Théâtre de L’Acthalia

