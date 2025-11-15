1re journée de Rencontres littéraires Pays Baltes | Les Boréales Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

1re journée de Rencontres littéraires Pays Baltes | Les Boréales

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

2025-11-15

Au programme de cette journée de rencontres

Trois illustratrices lituaniennes, Deux voix, deux regards sur l’histoire et les secousses du monde estonien et deux écrivains emblématiques de la scène lettone contemporaine.

11 h La Lituanie illustrée

Trois illustratrices lituaniennes mettent à l’honneur la force évocatrice de l’image et la mémoire d’un pays marqué par son histoire. Lina Itagaki présentera La Petite Fille au fusil (éd. du Ricochet, 2025), récit poignant d’une jeune résistante lituanienne, coécrit avec Marius Marcinkevicius. Elena Selena, installée à Paris, invite à une exploration poétique des fonds marins avec Océan (Gallimard Jeunesse, 2025), un album pop-up d’une grande finesse. Enfin, Ula Rugyte Rugeviciute, membre du collectif eee, évoque avec The Least I Can Do (2022) les échos intimes de la guerre en Ukraine et les traces du passé soviétique. Trois voix sensibles pour une plongée dans l’âme et l’imaginaire de la Lituanie contemporaine.

15 h Littérature d’Estonie

Deux voix, deux regards sur l’histoire et les secousses du monde estonien. L’écrivain et dramaturge Urmas Vadi présente Neverland (Les Éditions d’en bas, 2025), un roman où l’angoisse née de l’occupation de la Crimée en 2014 réveille chez quatre personnages une urgence d’agir face à l’impuissance collective. Xavier Bouvet, quant à lui, livre avec Le Bateau blanc (Le Bruit du monde, 2024) un premier roman nourri de sa passion pour l’Estonie en septembre 1944, au moment où l’Allemagne se retire et où l’URSS s’apprête à envahir à nouveau le pays, quelques résistants tentent désespérément de sauver l’indépendance nationale. Deux récits entre mémoire et actualité, où l’Histoire redevient une matière brûlante.

17 h Littérature de Lettonie

Deux écrivains emblématiques de la scène lettone contemporaine explorent, chacun à leur manière, la fragilité des existences et la quête de sens. Janis Jonevs, lauréat du prix de littérature de l’Union européenne, signe avec Tigre (Les Argonautes, 2024) un recueil de douze nouvelles où les destins vacillent entre absurde, humour et vertige existentiel, des rues de Riga aux confins du monde. Laura Vinogradova, également récompensée par le même prix, propose dans La Rivière (Éditions bleu et jaune, 2024) un récit intime et poétique sur la reconstruction d’une femme en fuite, qui trouve dans la solitude et la nature un chemin vers la réconciliation avec son passé. Deux univers sensibles et puissants, à l’image d’une Lettonie littéraire en plein renouveau.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dédicaces à la suite de chaque séance. .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie festivallesboreales@normandielivre.fr

English : 1re journée de Rencontres littéraires Pays Baltes | Les Boréales

On the program for this day of encounters:

Three Lithuanian illustrators, Two voices, two perspectives on the history and upheavals of the Estonian world, and two emblematic writers on the contemporary Latvian scene.

German : 1re journée de Rencontres littéraires Pays Baltes | Les Boréales

Auf dem Programm dieses Tages der Begegnungen stehen:

Drei litauische Illustratorinnen, Zwei Stimmen, zwei Blicke auf die Geschichte und die Erschütterungen der estnischen Welt und zwei emblematische Schriftsteller der zeitgenössischen lettischen Szene.

Italiano :

Il programma di questa giornata di incontri:

Tre illustratori lituani, Due voci, due prospettive sulla storia e gli sconvolgimenti del mondo estone e due scrittori emblematici della scena lettone contemporanea.

Espanol :

En el programa de esta jornada de encuentros:

Tres ilustradores lituanos, Dos voces, dos perspectivas sobre la historia y las convulsiones del mundo estonio y dos escritores emblemáticos de la escena letona contemporánea.

