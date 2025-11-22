1step en concert à la Mie Mobile La Mie Mobile Rennes

1step en concert à la Mie Mobile La Mie Mobile Rennes samedi 22 novembre 2025.

1step en concert à la Mie Mobile La Mie Mobile Rennes Samedi 22 novembre, 21h00 Accès libre et gratuit

Café-concert à Rennes (35)

1step

—–

RaggaMusic

1STEP est un trio reggae armé d’une énergie contagieuse. Une musique vivante et magnétique qui pioche habillement dans le répertoire reggae des origines, mais aussi dans un registre plus actuel. Bonnes vibrations, sourire aux lèvres et les hanches en mouvements. Le ton est donné !

Concert à 21h00

[https://1step.bzh/](https://1step.bzh/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T21:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T23:00:00.000+01:00

1

https://1step.bzh/

La Mie Mobile 34 boulevard Villebois Mareuil, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

02 90 78 02 12