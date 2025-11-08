1step en concert au Saint Bebar Le Saint-Bebar Saint-Broladre

1step en concert au Saint Bebar Le Saint-Bebar Saint-Broladre samedi 8 novembre 2025.

1step en concert au Saint Bebar Le Saint-Bebar Saint-Broladre Samedi 8 novembre, 21h00 Accès libre et gratuit

Café-concert à Saint-Broladre (35)

1step

—–

RaggaMusic

1STEP est un trio reggae armé d’une énergie contagieuse. Une musique vivante et magnétique qui pioche habillement dans le répertoire reggae des origines, mais aussi dans un registre plus actuel. Bonnes vibrations, sourire aux lèvres et les hanches en mouvements. Le ton est donné !

Concert à 21h00

[https://1step.bzh/](https://1step.bzh/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-08T21:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T23:00:00.000+01:00

1

https://1step.bzh/

Le Saint-Bebar 35120 Saint Broladre, 25 rue de Saint-Malo Saint-Broladre 35120 Ille-et-Vilaine

02 99 80 94 38