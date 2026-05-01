1step en concert La Guinguette de Chanclain Montreuil-sur-Ille Samedi 27 juin, 20h00 Accès libre et gratuit

à la Guinguette de Chanclain

1step

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RaggaMusic

1STEP est un trio reggae armé d’une énergie contagieuse. Une musique vivante et magnétique qui pioche habillement dans le répertoire reggae des origines, mais aussi dans un registre plus actuel. Bonnes vibrations, sourire aux lèvres et les hanches en mouvements. Le ton est donné !

Concert dans un lieu atypique, une maison éclusière sur le canal d’Ille et Rance à Montreuil-sur-Ille (35).

Gratuit, à partir de 20h00.

[https://1step.bzh/](https://1step.bzh/)

[https://www.facebook.com/events/4448304662122099](https://www.facebook.com/events/4448304662122099)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T23:59:00.000+02:00

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La Guinguette de Chanclain écluse de Chanclain, 35440 Montreuil-sur-Ille Montreuil-sur-Ille 35440 Ille-et-Vilaine



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