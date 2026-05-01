1step en concert La Halle Saint-Domineuc Vendredi 26 juin, 20h00 Accès libre et gratuit

Fête de la Musique à Saint-Domineuc (35)

1step

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RaggaMusic

1STEP est un trio reggae armé d’une énergie contagieuse. Une musique vivante et magnétique qui pioche habillement dans le répertoire reggae des origines, mais aussi dans un registre plus actuel. Bonnes vibrations, sourire aux lèvres et les hanches en mouvements. Le ton est donné !

Participation à la Fête de la Musique organisée à Saint-Domineuc (35), BELSO BEKO, DEEP & HIGH, MYSTERIC GROOVE.

Gratuit, à partir de 20h00.

[https://1step.bzh/](https://1step.bzh/)

[https://www.facebook.com/events/1288343366720321/](https://www.facebook.com/events/1288343366720321/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T23:59:00.000+02:00

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La Halle 21 rue Nationale, 3510 SAINT-DOMINEUC Saint-Domineuc 35190 Ille-et-Vilaine



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