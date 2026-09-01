1step en concert, La Halle, Saint-Domineuc

Informations pratiques

1step en concert Vendredi 18 septembre, 20h00 La Halle Ille-et-Vilaine

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

1step

RaggaMusic

1STEP est un trio reggae armé d’une énergie contagieuse. Une musique vivante et magnétique qui pioche habillement dans le répertoire reggae des origines, mais aussi dans un registre plus actuel. Bonnes vibrations, sourire aux lèvres et les hanches en mouvements. Le ton est donné !

Concert à Saint-Domineuc (35), avec BELSO BEKO, DEEP & HIGH, MYSTERIC GROOVE.

Gratuit, à partir de 20h00.

https://1step.bzh/

La Halle 21 rue Nationale, 3510 SAINT-DOMINEUC Saint-Domineuc 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://1step.bzh/ »}]

Fête de la rentrée à Saint-Domineuc (35)

visuel 1step © Frédérique Lecigne