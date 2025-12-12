1Vieux-Boucau fête l’hiver Bain de Noël Vieux-Boucau-les-Bains

1Vieux-Boucau fête l’hiver Bain de Noël

Parking du barrage Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-25

2025-12-25

Animation ouverte à tous et à toutes. Bonnet de Noël recommandé. Aucun matériel ne sera fourni. Bonne humeur indispensable… tout comme de savoir nager. Les mineurs doivent être accompagnés et sont sous la responsabilité de leurs parents. Nombre de places limité.

Parking du barrage Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : 1Vieux-Boucau fête l’hiver Bain de Noël

Entertainment open to all. Christmas hat recommended. No equipment provided. Good humor is essential… as is the ability to swim. Minors must be accompanied and are the responsibility of their parents. Limited number of places.

