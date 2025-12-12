1Vieux Boucau fête l’hiver Marché de la Saint Sylvestre Vieux-Boucau-les-Bains

1Vieux Boucau fête l’hiver Marché de la Saint Sylvestre

Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

2025-12-28

L’association des commerçants organise le marché de la St Sylvestre.

Artisans créateurs Buvette Animations gratuites (calèche, château gonflable, manège, maquillage)

Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 06 06 42 asso.acab@gmail.com

English : 1Vieux Boucau fête l’hiver Marché de la Saint Sylvestre

The merchants’ association organizes the New Year’s market.

Craftsmen Refreshments Free entertainment (horse-drawn carriage, bouncy castle, merry-go-round, face painting)

