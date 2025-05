2ᵉ Édition des « Journées Culturelles de l’Arménie » Village de l’Arménie 2025 à Palaiseau – Palaiseau, 7 juin 2025 10:00, Palaiseau.

Place de la Victoire Palaiseau Essonne

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

2025-06-07

C’est avec un profond honneur que nous vous convions à la cérémonie d’ouverture du Village de l’Arménie , moment fort des Journées culturelles arméniennes à Palaiseau.

Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France +33 6 95 14 77 67 unionfrarm@gmail.com

English :

We are deeply honored to invite you to the opening ceremony of the « Village de l’Arménie », the highlight of the Journées culturelles arméniennes in Palaiseau.

German :

Es ist uns eine große Ehre, Sie zur Eröffnungszeremonie des « Village de l’Arménie » einzuladen, einem Höhepunkt der armenischen Kulturtage in Palaiseau.

Italiano :

È con grande onore che vi invitiamo alla cerimonia di apertura del « Villaggio armeno », un evento clou delle Journées culturelles arméniennes di Palaiseau.

Espanol :

Es para nosotros un gran honor invitarle a la ceremonia de inauguración de la « Aldea Armenia », uno de los platos fuertes de las Journées culturelles arméniennes de Palaiseau.

