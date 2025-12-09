2ᵉ ÉDITION DU SÉMINAIRE DES ACTEURS DE LA PARENTALITÉ Lunel

2ᵉ ÉDITION DU SÉMINAIRE DES ACTEURS DE LA PARENTALITÉ

Dans le cadre des actions du territoire en faveur de la parentalité, L’agglomération de Lunel et la ville de Lunel soutenues par la Caf de l’Hérault, ont le plaisir de vous proposer deux conférences consacrées à la parentalité avec un zoom sur l’adolescence, qui se tiendra le mercredi 17 décembre après midi.

Cet événement a pour ambition de proposer un temps d’échanges dynamique et accessible à tous familles et professionnels du territoire autour des enjeux liés à la parentalité.

Pour animer cette journée, nous aurons le plaisir d’accueillir deux intervenants

De 14h à 16h

Daniel Coum, psychologue clinicien abordera avec sensibilité des thèmes tels que Des parents ! À quoi ça sert ? ;

De 18h à 20h

Emilie Michel, psychopraticienne, coach parentale, proposera un temps interactif et décalé pour aborder, avec humour et bienveillance, les défis de l’adolescence Def. Adolescent Être connu aux réactions inconnues

Entre les deux, de 16h à 18h, un espace en accès libre pour échanger et partager autour d’un buffet boissons- goûter vous sera proposé, ainsi que des jeux parents enfants

Ce séminaire est gratuit et ouvert à tous et vous pouvez vous inscrire soit à l’une soit à l’autre ( ou les deux) conférence(s)

Vous avez vos enfants avec vous ? Pas besoin de chercher une solution de garde !

Vos enfants sont les bienvenus des animateurs de Lunel Agglo s’occuperont d’eux dans une salle dédiée de 17h à 20h, pendant que vous profitez de l’évènement.( à partir de 3 ans sur inscription ) Une collation sera prévue pour eux . .

