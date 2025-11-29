2ᵉ MARCHÉ DE NOËL DE CESSERAS

Cesseras Hérault

2025-12-14

Le 2ᵉ Marché de Noël de Cesseras se tiendra le 14 décembre 2025 de 10h à 17h. Stands d’artisans, buvette au profit des écoles, animations pour enfants et venue du Père Noël promettent une journée festive et conviviale au cœur du village.

Cesseras vous invite à son 2ᵉ Marché de Noël, pour une journée placée sous le signe de la magie et de la convivialité.

Dans une ambiance chaleureuse et festive, de nombreux artisans présenteront leurs créations originales : décorations, objets artisanaux et gourmandises. Une buvette et une restauration sur place seront proposées, au profit des écoles du village. Les enfants vivront des moments inoubliables avec l’arrivée du Père Noël à partir de 11h, et une animation spéciale assurée par la ferme d’Azille, Cocotte et Tonton, qui viendra avec ses animaux.

Ce rendez-vous est l’occasion de partager un moment féerique en famille ou entre amis, de découvrir les trésors et savoir-faire des exposants, et de profiter pleinement de l’esprit de Noël dans un cadre authentique. .

Cesseras 34210 Hérault Occitanie +33 6 79 04 28 35

English :

The 2? Cesseras Christmas Market will be held on December 14, 2025 from 10am to 5pm. Craft stalls, refreshments for schools, children?s entertainment and Santa Claus promise a festive and convivial day in the heart of the village.

