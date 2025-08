2 2MANYBANGERZ EN CONCERT AU WATTIGNIES ! ? Wattignies (Le) Nantes

2 2MANYBANGERZ EN CONCERT AU WATTIGNIES ! ? Wattignies (Le) Nantes vendredi 12 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-12 18:30 – 22:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

Le deuxième round de 2manybangerz réveillera la douce nostalgie qui sommeille en vous avec un DJ set spécial années 2000/2010 ????, pour la première fois au Wattignies ! Ambiance boule à facette ????, jean troué et bracelets fluorescents ? : ressortez vos fonds de dressing les plus honteux, car les plus grands hits n’attendent que vous !

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83