2/3 de Sextet | Concert Tremargad’Kafe Rostrenen

2/3 de Sextet | Concert
Tremargad’Kafe 1 route du lavoir Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-24 21:00:00
fin : 2025-10-24
2/3 de Sextet est un groupe de branq rock de Rouen, la ville des Olivesteins, monté par petites annonces il y a 20 ans autour du Général Midi, rappeur punk expérimentateur.
L’idée est de mélanger disco, mathrock, punk et on-ne-sait-pas-trop quoi d’autre.
Avec des paroles discrètement sophistiquées pour napper le tout.
Org. Tremargad Kafe .
