2/3 de Sextet | Concert Tremargad’Kafe Rostrenen

2/3 de Sextet | Concert Tremargad’Kafe Rostrenen vendredi 24 octobre 2025.

2/3 de Sextet | Concert

Tremargad’Kafe 1 route du lavoir Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 21:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

2/3 de Sextet est un groupe de branq rock de Rouen, la ville des Olivesteins, monté par petites annonces il y a 20 ans autour du Général Midi, rappeur punk expérimentateur.

L’idée est de mélanger disco, mathrock, punk et on-ne-sait-pas-trop quoi d’autre.

Avec des paroles discrètement sophistiquées pour napper le tout.

Org. Tremargad Kafe .

Tremargad’Kafe 1 route du lavoir Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 2/3 de Sextet | Concert Rostrenen a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh